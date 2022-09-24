Немецкий политик заявил, что Германия не может отказаться от российского газа | 360°

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Немецкий политик заявил, что Германия не может отказаться от российского газа

Премьер Саксонии Михаэль Кречмер: сотрудничество с Россией необходимо возобновить

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Германия не может отказаться от российского газа полностью, заявил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер. Об этом сообщил ТАСС.

Он добавил, что после нормализации ситуации на Украине экономическое сотрудничество с Россией нужно будет возобновить.

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«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом», — отметил Кречмер.

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Он заявил, что в интересах западных стран пытаться всеми силами завершить этот конфликт.

«Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы данный конфликт был урегулирован дипломатическим путем. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров», — подчеркнул Кречмер.

Политик добавил, что восстановление сотрудничества с Россией критически важно, и указал на высокую стоимость газа в Германии.

«Недостаточно просто экономить и, как министр экономики [ФРГ], надеяться на теплую зиму», — полагает Кречмер.

Ранее немцы обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в безответственной энергетической политике и росте цен на энергоресурсы.

Авторы:

Германия

Газ

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