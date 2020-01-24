Немецкий политик выступил за отмену санкций против России
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что необходимо отменить санкции в отношении России. Об этом сообщила НСН со ссылкой на немецкий таблоид Bild.
По данным РИА ФАН, политик считает, что антироссийские санкции в первую очередь негативно сказались на экономике Германии. Никакого желаемого результата они не дали. Также Кречмер добавил, что это необходимо для установления хороших отношений между странами.
По его словам, что международная конференция по Ливии в Берлине продемонстрировала возможность эффективного сотрудничества с Россией.