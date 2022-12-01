01 декабря 2022, 07:33
Немецкий политик сообщил о достижении критической точки из-за беженцев с Украины
Немецкий политик Пауль: беженцы с Украины приближают общество Германии к критической точке
Увеличивающееся число беженцев с Украины прнемецкое общество к «критической точке». Об этом написал в своей статье для газеты Die Welt лидер группы ХДС в муниципальном совете, политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Фредерик Пауль.
По его словам, муниципалитеты страны столкнулись с большими проблемами из-за огромного количества украинцев и притока граждан из других государств. К тому Германия сейчас переживает энергетический кризис и инфляцию.
Реклама
«Настроение раздраженное, и не исключено вскипание», — заявил Пауль.Предстоящая зима может привести к тому, что с Украины прибудут «десятки, если не сотни тысяч» беженцев. Однако уже сейчас во многих муниципалитетах уже находятся больше беженцев, чем во время кризиса 2015 года, добавил политик.
Реклама
Солидарность немцев проходит испытание, когда обсуждаются случаи закрытия спортзалов для размещения там беженцев. Пауль посчитал, что немецкое общество приближается к «критической точке». Об этом можно говорить, если беженцев начинают «классифицировать» по принципу: «Да — украинцам, и нет — иракцам и эритрейцам».
«Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия (ситуации. — прим. ред.) и солидарности», — автор статьи.
Как написало РИА «Новости», Германия ранее столкнулось с нехваткой мест для украинских беженцев из-за чего ряд земель и муниципалитетов ввели мораторий на прием мигрантов.
Германия
Украина
Реклама
Реклама