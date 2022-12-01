Мир 01 декабря 2022, 07:33 Немецкий политик сообщил о достижении критической точки из-за беженцев с Украины Немецкий политик Пауль: беженцы с Украины приближают общество Германии к критической точке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Увеличивающееся число беженцев с Украины прнемецкое общество к «критической точке». Об этом написал в своей статье для газеты Die Welt лидер группы ХДС в муниципальном совете, политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Фредерик Пауль.

По его словам, муниципалитеты страны столкнулись с большими проблемами из-за огромного количества украинцев и притока граждан из других государств. К тому Германия сейчас переживает энергетический кризис и инфляцию.

Реклама

«Настроение раздраженное, и не исключено вскипание», — заявил Пауль.

Реклама

Солидарность немцев проходит испытание, когда обсуждаются случаи закрытия спортзалов для размещения там беженцев. Пауль посчитал, что немецкое общество приближается к «критической точке». Об этом можно говорить, если беженцев начинают «классифицировать» по принципу: «Да — украинцам, и нет — иракцам и эритрейцам».

«Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия (ситуации. — прим. ред.) и солидарности», — автор статьи.

Как написало РИА «Новости», Германия ранее столкнулось с нехваткой мест для украинских беженцев из-за чего ряд земель и муниципалитетов ввели мораторий на прием мигрантов.