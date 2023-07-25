Мир 25 июля 2023, 19:08 Немецкий политик рассказал, как США десятилетиями готовились к конфликту с Россией Экс-глава СДПГ Лафонтен: США используют Украину как поле битвы для противостояния с Россие РИА «Новости»

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США несколько десятилетий готовили конфликт, который сейчас происходит между Украиной и Россией, чтобы использовать его в своих целях. Для Америки важно, чтобы Россия перестала быть мировой державой. Такое мнение высказал бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен газете Neulandrebellen.

«Американские внешнеполитические лидеры Киссинджер или Бжезинский давно указывали на то, что если Украина попадет под влияние США, то это гарантирует, что Россия больше не будет мировой державой. Даже сегодня конфликт оценивается Соединенными Штатами как геостратегическое противостояние с Россией», — сказал политик.

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По словам Лафонтена, Украина является просто пешкой — полем битвы между США и РФ.

Он также отметил, что прошло достаточно времени, чтобы понять: отправка Украине оружия — это ошибочный путь. Люди гибнут, страна разрушается, а конца пока не предвидится, резюмировал эксперт.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал главным орудием западных разведок. Его цель — использовать страну как элемент давления на Россию и страны Евросоюза.