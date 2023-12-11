Мир 11 декабря 2023, 01:02 Немецкий политик призвал украинских беженцев работать Глава оппозиции в ФРГ призвал украинских беженцев работать, а не жить на пособия Freepik

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Лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что украинским беженцам в Германии надо работать, а не жить на пособия. Слова политика привело издание Focus.

В качестве положительного примера Мерц привел другие страны Европы. По его словам, в Нидерландах работает примерно половина украинцев, в Польше — 65%, в Дании — аж 78%.

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«Мы в Германии слишком низко оцениваем квалификацию людей, не признаем их дипломы и платим слишком высокие пособия», — заявил политик.

Фридрих Мерц добавил, что в Германии, при 2,6 миллиона безработных не заняты 700 тысяч рабочих мест.

В июне в Германии вышло исследование, согласно которому лишь 18% украинских беженцев нашли работу. При этом о желании работать заявили 93% неработающих украинцев.

Ранее депутат от ХДС Родерих Кизеветтер предложил отправить украинских беженцев, скрывающихся от насильственной мобилизации, в ряды ВСУ. По его словам, в странах Евросоюза уклоняются от службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин, в Германии — около 220 тысяч. Из этого числа можно сформировать более 10 дивизий, заключил политик.