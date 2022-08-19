Немецкий политик предложил заменить душ на мокрую тряпку
Немецкий политик предложил ради экономии обтираться мокрой тряпкой вместо душа
Экстремальные способы экономии электроэнергии предложил немецкий политик от партии зеленых Винфрид Кречман. Он призвал земляков отказаться от душа в пользу мокрой тряпки и отапливать только одну комнату в доме, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг заявил, что Германия перестанет процветать, а управление кризисом станет постоянной задачей властей. Он призвал во времена нехватки энергии экономить на всем.
«Тряпка для мытья — полезное изобретение», — сказал он.
Винфрид Кречман уточнил, что с ее помощью можно избавиться от необходимости часто принимать душ — заменить водные процедуры на обтирания мокрой тряпкой.
Политик дал еще несколько советов из собственной жизни. Например, дома он отапливает только одну комнату и считает полезным, когда в здании поддерживают разную температуру. Воду политик много лет нагревает при помощи солнечной энергии, а передвигается на электромобиле с солнечной батареей на крыше.