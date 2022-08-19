Немецкий политик предложил заменить душ на мокрую тряпку

Экстремальные способы экономии электроэнергии предложил немецкий политик от партии зеленых Винфрид Кречман. Он призвал земляков отказаться от душа в пользу мокрой тряпки и отапливать только одну комнату в доме, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг заявил, что Германия перестанет процветать, а управление кризисом станет постоянной задачей властей. Он призвал во времена нехватки энергии экономить на всем.

«Тряпка для мытья — полезное изобретение», — сказал он.

Винфрид Кречман уточнил, что с ее помощью можно избавиться от необходимости часто принимать душ — заменить водные процедуры на обтирания мокрой тряпкой.

Политик дал еще несколько советов из собственной жизни. Например, дома он отапливает только одну комнату и считает полезным, когда в здании поддерживают разную температуру. Воду политик много лет нагревает при помощи солнечной энергии, а передвигается на электромобиле с солнечной батареей на крыше.