Мир 06 декабря 2023, 00:54 Немецкий политик предложил создать дивизии из украинских беженцев Welt: в ФРГ предложили создать из украинских беженцев 10 дивизий РИА «Новости»

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В Германии придумали, как помочь Вооруженным силам Украины. Для этого надо отправить для участия в конфликте украинских беженцев, которые скрываются от насильственной мобилизации в Евросоюзе. Такое предложение озвучил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью телеканалу Welt.

«В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> В одной Германии это было бы более 10 дивизий», — заявил Кизеветтер.

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Политик предложил властям ФРГ и других стран Евросоюза обратиться к украинским мужчинам с просьбой оказать помощь ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт, чтобы усилить боевые подразделения ВСУ. Свое предложение нардеп опубликовала в социальных сетях.