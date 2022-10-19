Отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией» захотели в Германии | 360°

Мир 19 октября 2022, 00:51 Отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией» захотели в Германии Сопредседатель СДПГ Клингбайль призвал отказаться от идеи «безопасность вместе с Россией» РИА «Новости»

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Европа должна построить свою систему безопасности без России, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в своем выступлении на дискуссионном мероприятии в Берлине. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня речь идет об организации безопасности от России <…> Россия вышла из системы общей безопасности и общей системы ценностей», — подчеркнул немецкий политик.

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По его мнению, предыдущая политика СДПГ в отношении Москвы была ошибкой. Тогда социал-демократы призывали включить Россию в систему безопасности Европы.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель придерживалась идеи о расширении связей с Россией. Именно при ней ФРГ получала сжиженный газ из России, в том числе благодаря которому экономика страны процветала.

В начале октября Меркель выступила в Мюнхене на праздновании юбилея газеты Süddeutsche Zeitung. Она заявила, что Москва играет большую роль для благополучия ФРГ. И, по ее словам, мир в Европе невозможен без участия России.