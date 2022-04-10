Немецкий политик обвинил польского министра в фашизме после слов о русской культуре

Слова польского министра Петра Глиньского о том, что русская культура должна исчезнуть, отдают фашизмом. Об этом немецкий политик, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» прошлого созыва Вальдемар Гердт заявил в эфире телеканала НТВ.

«Это очень похоже на фашизм или национализм. К сожалению, параллели напрашиваются сами», — сказал Гердт.

Гердт констатировал, что кому-то сейчас очень выгодно, чтобы Россия «отделилась» от Запада.

Немец отметил, что история это уже проходила.

Глава Минкультуры Польши в понедельник в ходе заседания Совета Евросоюза заявил, что из-за событий на Украине русская культура должна исчезнуть из общественной жизни. По словам Глиньского, сейчас не время для русского балета, не сезон для Чехова и даже для Пушкина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявила, что польский министр даже приблизительно не может осознать весь масштаб культуры, которую хочет «отменить».

Журналист Гия Саралидзе ранее высказал «360» свои мысли о словах польского министра. По его мнению, отмена русской культуры — часть большого плана по расчеловечивания русских людей.