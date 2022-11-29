Мир 29 ноября 2022, 08:48 Немецкий политик объяснил отказ Германии поставить Украине танки Leopard Депутат Кизеветтер: Шольц отказался поставлять Украине танки из страха перед Россией

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Германия не торопится поставлять Украине свои танки Leopard. Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер в интервью сайту ntv.de объяснил это нежеланием канцлера Олафа Шольца вступать в конфронтацию с Россией.

«На мой взгляд, канцлера встревожила российская версия, что использование немецких танков против русских войск будет провокацией», — сказал он.

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Он уверен, что Конгресс США в новом составе не только не откажется поддерживать Украину, но и потребует от Европы большего участия, особенно от Германии. На переговорах с министерствами иностранных дел и обороны, по его словам, стало ясно, что Белый дом рассчитывает на поставки немецких боевых танков.

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Родерих Кизеветтер объяснил, почему США не поставляют собственные танки, в том числе Abrams. Во-первых, для этого придется создать отдельные логистические цепочки. Привезти танки из Европы проще, чем из-за океана. Во-вторых, у американских Abrams расход топлива намного выше немецких Leopard. Для них понадобится в два раза больше керосина. В-третьих, Abrams весит 60 тонн, и это много. На своих кораблях или самолетах США смогут поставить только по три танка за один раз.

Депутат также предположил, что американское правительство пересмотрит свою позицию относительно поставок Вооруженным силам Украины дальнобойного вооружения. После октябрьских обстрелов энергетической инфраструктуры США снимут запрет, считает Родерих Кизеветтер.

Сама Германия сделала ставку на военную промышленность США. Журналисты Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс ранее предупредили, что Германия лишится суверенитета, если откажется от собственных разработок и вооружится американским.