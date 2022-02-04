Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может быть остановлен, если США сможет предложить что-то взамен. Об этом изданию Wirtschafts Woche заявил бывший вице-канцлер, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он подчеркнул, что воспринимал строительство газопровода как реальный проект. Политик считает глупой идею снять проект с обсуждения, если США не предложит что-то взамен.

Политик напомнил, что американская сторона в прошлом также вводила ограничения против совместных газовых проектов России и Германии.

«Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о „Сибирском трубопроводном кризисе“ в 1987 году», — заявил Габриэль.

Ранее политолог Евгений Валяев выразил мнение, что Германия откажется от эксплуатации «Северного потока — 2» ради того, чтобы присоединиться к американским санкциям против России.

Газопровод «Северный поток — 2» сейчас проходит процедуру сертификации со стороны немецкого регулятора. В России не раз обращали внимание на то, что его запуск мог бы внести большой вклад в энергобезопасность на территории всей Европы.