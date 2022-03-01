Немецкий политик Гердт, заявил что Украина стала красной линией, о которой предупреждал Путин

Член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Питер Бистрон раскритиковал новое правительство во главе с Олафом Шольцем из-за действий ФРГ в отношении российско-украинского конфликта. Его поддержал бывший коллега по партии Вальдемар Гердт, написала «Политика сегодня».

Бывший член комитета по международной политике бундестага, председатель Международного совета российских немцев назвал Украину той самой «красной линией», которую, несмотря на предупреждения Владимира Путина, Запад все-таки перешагнул.

«Фактически на всех международных площадках высказывались опасения России по бездумному, оголтелому расширению НАТО на Восток. Просто удивляешься, когда видишь, что нет никакого анализа предыдущих действий, нет никакого плана, который бы вел к деэскалации. Мы продолжаем вести себя в том же духе, что и все предыдущие 20 лет. И это не предвещает ничего хорошего ни для России, ни для Евросоюза», — сообщил бывший однопартиец Бистрона.