Председатель фракции «Левые» Севим Дагделен прокомментировала слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что правительство Германии принимает участие в попытках затянуть запуск «Северного потока — 2». Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайт «Утро.ру» политик выразила мнение, что такое заявление можно считать недружественным. Кроме того, оно подчеркивает, что правительство США считает страны Европы зависимыми.

«Правительство Германии должно решительно выступить против подобных нападок», — уверена Дагделен.