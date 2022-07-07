Немецкий политик заявил о разорении Германии из-за санкций против РФ

Экономика Германии потеряет до 12% ВВП, а более 5,5 миллиона жителей страны лишатся рабочих мест из-за экономической войны против России. С таким заявлением выступила доктор экономических наук и бывший депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Запись доступна на YouTube-канале издания Bild.

Она подчеркнула, что введенные санкции против России уже сократили поставки газа в Германию, а впоследствии они могут прекратиться полностью.

«Мы находимся в эпицентре экономической войны, которая разоряет нас, но не Россию. Мы должны снять эти санкции и, если нужно, получить газ по „Северному потоку — 2“», — отметила Вагенкнехт.

Политик отметила непоследовательность действий немецкого правительства. Она напомнила, что Германия ведет торговлю со многими странами, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта или нарушают права человека. Но при этом санкции вводят только против России.

«Если бы мы прекратили торговлю со всеми странами, которые ведут себя так, как нам не нравится, то нам пришлось бы ограничить рынок только Евросоюзом. Поэтому правительство, которое придумывает способы сократить объемы потребляемой энергии, не решит возникших проблем», — подытожила она.

О необходимости начать диалог с Россией для временного запуска газопровода «Северный поток — 2» ранее заявил депутат бундестага Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что задача властей — обеспечить людей и промышленность необходимой энергией.

После завершения работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» власти Германии остановили процесс сертификации после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. По данным СМИ, правительство европейской страны рассматривало вопрос национализации участка газопровода, расположенного на ее территории, чтобы поставлять топливо в южные регионы.