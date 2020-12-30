Он уточнил, что осталось проложить еще примерно 150 километров труб.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак также выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Он подчеркнул, что СП-2 находится «в высокой степени готовности».