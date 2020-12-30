Немецкий партнер по «Северному потоку — 2» выразил уверенность, что газопровод скоро достроят
Немецкая компания Juniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по «Северном потоку — 2», уверена, что строительство газопровода вскоре успешно завершится. Об этом сообщила НСН со ссылкой на главу компании Андреса Ширенбека.
Он уточнил, что осталось проложить еще примерно 150 километров труб.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак также выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Он подчеркнул, что СП-2 находится «в высокой степени готовности».