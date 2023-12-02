Мир 02 декабря 2023, 10:14 Немецкий оружейный концерн Rheinmetall анонсировал выпуск танков на Украине Концерн Rheinmetall запустит производство бронетехники на Украине в 2024 году Philipp Schulze/dpa/globallookpress

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Оружейный концерн Rheinmetall AG запланировал начать производство бронемашин на Украине в 2024 году. Об этом изданию WirtschaftsWoche заявил глава компании Армин Паппергер.

Украина и Rheinmetall AG создали в октябре 2023 года предприятие, которое будет производить и ремонтировать военную технику. Концерн решил начать выпуск бронетранспортеров Fuchs, а также боевых машин пехоты Lynx. О планируемых объемах производства глава Rheinmetall AG не сообщил.

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«После подписания контракта мы хотим закончить первый бронетранспортер Fuchs в течение шести-семи месяцев, и первую боевую машину пехоты Lynx в течение 12-13 месяцев», — указал он.

Ранее издание Business Insider назвало бесполезными танки Leopard, Challenger и Abrams, которые Запад направил Украине. По словам экспертов, боевые машины не стали «волшебным оружием» и не помогли ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Украинская армия оказалась в тупике из-за начала зимы, провалившегося контрнаступления и грамотных действий ВС России, добавили военные аналитики.