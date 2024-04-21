Мир 21 апреля 2024, 21:52 Немецкий ОПК перестал быть «отраслью греха» благодаря конфликту на Украине Bloomberg: немецкий ОПК стал престижнее на фоне конфликта на Украине Freepik

Читать 360tv в

Немецкая оборонная промышленность стала более привлекательным сектором для работы на фоне повышения заказов из-за украинского конфликта и кризиса в автомобильной сфере, вызванного конкуренцией со стороны КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, к выпускающим оружие компаниям ранее относились как к «отраслям греха», как к табачному и игорному бизнесу. Теперь ситуация поменялась.

Реклама

В оборонном промышленном комплексе выросло количество сотрудников, часть инженеров перешла в оборонный сектор из автомобильной промышленности.

По словам генерального директора компании Hensoldt, которая специализируется на производстве оборудования для систем ПВО Украины, к концу 2024 года наймут 700 новых работников в разных подразделениях организации. Также сотрудники предприятий более открыты и готовы рассказывать о своей работе, хотя раньше предпочитали не распространяться об этом.

«Сегодня наш сектор больше не находится в грязном углу», — объяснил Мюллер.

Еще один из самых крупных оборонных концернов Rheinmetall прогнозирует увеличение производства снарядов до 700 тысяч штук к 2025 году. Это в 10 раз больше объемов производства до 24 февраля 2022 года.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал действующего главу правительства страны Олафа Шольца, который отказался поставлять ракеты Taurus на Украину. По словам бывшего канцлера, нынешний сделал именно то, что от него ожидали в этот момент.