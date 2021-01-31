Немецкий министр призвал к диалогу с Россией

«Несмотря на все различия между нами, а точнее, именно из-за них мы не можем возводить стены молчания в наших прямых взаимоотношениях с Москвой. Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой», — сказал Рот.

Многие международные проблемы получится преодолеть только при условии сотрудничества с Россией. Например, ее участие важно при обсуждении и выработке путей решения конфликтов на Украине, в Белоруссии, Ливии и Сирии. Кроме того, диалог нужен для решения ряда глобальных проблем: пандемии коронавируса, преодоления последствий глобального потепления, контроля за вооружениями.

Тем не менее «смягчать углы» не стоит, лучше вести честный разговор с Россией, считает министр. При напряженных отношениях риторика ЕС должна быть ясной, поэтому Европе необходимо выступать «единым и решительным фронтом», добавил Рот.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что большинство немцев не поддерживает нападки на Россию. Критика в адрес РФ по поводу «Северного потока — 2» не мнение подавляющей массы жителей Германии. Многие граждане ФРГ считают необходимым достроить газопровод. Поэтому их мысли не совпадают с мнениями в материалах печатных СМИ.