Немецкий министр отметил вклад Горбачева в падение Берлинской стены

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия стала единой благодаря политике гласности и перестройки, которую проводил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Мы обязаны нашим друзьям и партнерам на Западе, а также политике гласности и перестройки, проводимой Горбачевым, которые проложили путь к объединению (Германии — прим. ред.)», — приводит Grenzecho текст статьи Мааса, посвященной 30-летию падения Берлинской стены.

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Министр также отметил, что немцы «несут ответственность за то, чтобы завершить объединение Европы», потому что единство Германии стало «подарком Европы для страны».

По мнению Мааса, в одиночку ни одна европейская страна не сможет противостоять глобальным мировым вызовам: глобализации, изменению климата и миграции. Именно поэтому, заявил глава немецкого МИД, выстоять в борьбе с проблемами поможет только»удержание европейцев вместе».

15-километровая Берлинская стена — инженерное сооружение, которое с августа 1961 года по ноябрь 1989 года разделяло западную и восточную части Берлина, а также отделяло Западный Берлин от территории ГДР.