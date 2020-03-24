Немецкий микробиолог: в мире выдумали пандемию коронавируса

Бхакди обратил внимание на то, что вирусы не вызывают симптомов и проблем, а также часто встречаются у людей и животных. Однако пожилым людям важно пристально следить за здоровьем.

«Вирус убивает не сам или в одиночку, а только в связке с другими заболеваниями. Нельзя перекладывать вину только на вирус. То, что так случилось c COVID-19, не только неправда, но и очень опасное заблуждение. Так как при этом забываются многие другие факторы, которые могут играть решающую роль. Что общего у Северной Италии и Китая? Это ужасное загрязнение воздуха», — уточнил микробиолог.

Ученый убежден, что жители Италии и Китая больше других страдают от серьезной нагрузки на легкие, поэтому коронавирус быстро распространился среди них.

По его мнению, меры, которые предпринимает Германия для борьбы с инфекцией, бессмысленны. Он напомнил, что каждый день в стране погибают примерно 2200 людей старше 65 лет. Существующие ограничения властей лишают их возможности продлить жизнь. Например, заниматься спортом и общаться.

«Я нахожу их (превентивные меры. — Прим. ред.) карикатурными, экстравагантными и напрямую опасными. <…> У нас будут экономические последствия, настолько ужасные, что подвергнут опасности существование многих. И, в конце концов, мы имеем прямые медицинские последствия. Уже сейчас у нас дефицит поставок, не могут проводиться операции, <…> персонал отозван. <…> И если общество эти меры принимает и проводит, то это — коллективное самоубийство», — подчеркнул Бхакди.