Мир 07 марта 2024, 12:42 Немецкий МИД призвал своих граждан отказаться от поездок в Россию МИД Германии настоятельно рекомендовал согражданам не посещать Россию Unsplash

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Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для своих граждан о поездках в Россию. Заявление обнародовали на сайте ведомства.

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — подчеркнули в МИД.

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Немцам также напомнили о предупреждении не посещать приграничные города. Речь идет о Ростове-на-Дону, Курске, Брянске, Белгороде, Краснодаре и Воронеже. Население призвали внимательно следить за освещением в СМИ событий, связанных с безопасностью.

Тем, кто уже находится в России, посоветовали задуматься о выезде из страны. Также следует избегать пребывания вблизи военных баз и объектов оборонной промышленности, добавили в МИД.

Погранслужба ФСБ ранее раскрыла данные о поездках иностранцев в Россию. В 2023 году люди из-за рубежа посещали страну в 3,5 раза чаще, чем годом ранее. Основная масса туристов пришлась на Германию, Эстонию, Казахстан, ОАЭ, Туркмению и страны Прибалтики.