Немецкий концерн Uniper заявил о прекращении поставок газа из России | 360°

Мир 03 ноября 2022, 12:01 Немецкий концерн Uniper заявил о прекращении поставок газа из России Немецкий энергоконцерн Uniper: Россия полностью прекратила поставки газа с августа Unsplash

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Немецкий энергетический концерн Uniper заявил, что с конца августа не получает российский газ. Компания обвинила «Газпром» в нарушении долгосрочного контракта.

В отчете концерна отмечается, что поставки начали сокращаться 14 июня, а после «перебоев различной степени» и вовсе прекратились. «„Газпром“ <…> стал ненадежным поставщиком для Uniper, а также для немецкого и европейского газового рынка», — считают в компании.

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Теперь Uniper исходит в своих прогнозах из того, что поставки российского газа не возобновятся. Ранее концерн уже угрожал «Газпрому» судебным разбирательством по поводу форс-мажора с газовыми поставками.

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Ранее британские СМИ предрекали Германии глубокую рецессию в случае полного прекращения получения газа из России. Аналогичная ситуация наблюдалась в стране после кризиса в 2009 году. Журналисты предположили, что в этом случае рухнут главные отрасли немецкой промышленности, что повлечет за собой цепочку других непредсказуемых последствий.