Мир 02 июля 2023, 21:25 Немецкий канцлер назвал Украину во времена СССР самостоятельной страной Канцлер ФРГ Шольц: Украина была самостоятельным государством во времена СССР РИА «Новости»

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Украина уже во времена СССР была самостоятельным государством. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с телеканалом ARD.

«Крым уже очень давно является частью Украины — этого мы не должны забывать. Уже во времена Советского Союза Украина была своеобразным государством с членством в ООН», — сказал политик.

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Он отметил, что якобы российская сторона сначала покинула Советский Союз, а потом уже это сделала Украина. По мнению журналистов, Шольц говорил о том, что Украинская ССР в рамках СССР была в списке членов — учредителей ООН.

Ранее Шольц заявил о признании властями Украины отсутствия шансов на вступление Киева в Североатлантический альянс на саммите 11 июля. По словам немецкого канцлера, сейчас странам блока важно усилить обороноспособность ВСУ. При этом НАТО, Евросоюз и страны G7 ведут совместную разработку эффективных и долгосрочных гарантий для украинской стороны по вопросу безопасности.