07 февраля 2024, 10:50
Немецкий IT-гигант перекроет доступ к облачным сервисам для россиян
РБК: немецкая компания SAP 20 марта закроет россиянам доступ к облачным сервисам
С 20 марта немецкая IT-компания SAP ограничит доступ к своим облачным услугам для россиян. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.
Немецкая компания призвала российских пользователей выгрузить все необходимые данные из облака SAP, чтобы не потерять информацию. В документе IT-гигант указал на готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».
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После этой меры немецкая компания полностью покинет российский рынок. При этом некоторые крупные отечественные организации пока продолжает пользоваться услугами IT-гиганта.
SAP — крупный поставщик приложений для бизнеса, в том числе речь идет о системе взаимоотношений с клиентами — CRM. До принятия решения об уходе с российского рынка компания имела в РФ общей сложности около 1,5 тысячи клиентов.
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