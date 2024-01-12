Мир 12 января 2024, 04:17 Немецкий историк объяснил, почему Украина не победит Россию Историк Баберовски: Украина не победит Россию, так как сильно отличается от нее РИА «Новости»

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Украинская армия не сможет одержать победу из-за серьезного различия между Украиной и Россией. Об этом заявил немецкий историк Йорг Баберовски в беседе с T-Online.

«У украинских новобранцев нет боевого опыта. Большинство солдат, которые воевали в 2022 году, мертвы или ранены», — сказал он.

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По словам Баберовски, украинские военные начали уставать. Они недовольны, что их приносят в жертву в конфликте, в котором они не могут выиграть.

При этом в России положение дел другое. Работа на оборонных предприятиях идет «полным ходом», и оружие производят вовремя. Экономика страны на фоне множественных санкций не рухнула, как ожидали западные лидеры.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что армия России представляет собой самую обученную и закаленную силу в мире. По его словам, потенциал ВС РФ непрерывно растет из-за получения нового боевого опыта на полях СВО. Также российские войска ведут постоянное наступление, а Украина находится в состоянии стратегического поражения.