Мир 30 декабря 2023, 08:55 Немецкий генерал заявил о способности РФ применять в военных целях даже лампочки для холодильников Генерал ФРГ Фрейдинг: Россия может использовать в военных целях даже лампочки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия, несмотря на санкции, смогла нарастить мощность своего военно-промышленного комплекса. Российские специалисты могут даже использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил газете Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

«Мы не отдавали себе отчет в том, что им (России — прим. ред.) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей», — рассказал он.

Реклама

Генерал признался, что страны Запада недооценили Россию и не верили в ее способность выстоять под напором экономических ограничений. Российская сторона заручилась поддержкой таких государств как Китай и Северная Корея и успешно выполнила поставленные перед ВПК задачи.

«Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — добавил Фрейдинг.

Ранее о возможностях России в оборонной сфере сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, ВСУ не могут противостоять российским войскам в том числе из-за увеличения объемов продукции ВПК страны.