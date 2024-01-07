Мир 07 января 2024, 16:28 Немецкий генерал заявил, что российские ракеты Х-22 невозможно сбить Генерал Бюлер: ПВО Украины не могут сбить российские ракеты Х-22

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Система ПВО Украины бессильна против российских крылатых ракет Х-22. Об этом заявил отставной немецкий генерал Эрхард Бюлер. Его процитировало издание MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

В Киеве признали, что из двухсот ракет X-22, выпущенных по украинской территории, ни одну не сбили, напомнил Бюлер. По его словам, 11-метровую ракету с массой боевой части в тонну не так-то просто уничтожить.

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«Она может потопить большой боевой корабль», — пояснил генерал.

Украинские системы ПВО бессильны перед X-22, которая летит на сверхзвуковой скорости, добавил он.

Бывший сотрудник СБУ Олег Стариков прокомментировал работу украинской ПВО во время ударов ВС России по военным объектам. По его словам, российские военнослужащие регулярными обстрелами создают нагрузку на систему ПВО Украины. О слабой системе ПВО страны также говорил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.