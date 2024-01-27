Мир 27 января 2024, 05:02 Немецкий генерал выдвинул версию, почему Россия побеждает Украину Генерал ВС ФРГ Катер: Россия побеждает Украину из-за продвинутой логистики РИА «Новости»

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Российская армия имеет преимущество в логистике, поэтому одерживает победу. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

«Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх», — заявил немецкий офицер.

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Генерал отметил, что одной из причин является то, что у России достаточно материалов и персонала. Немецкий военный считает, что западные дальнобойные ракеты помогут Украине нарушить баланс сил в свою пользу.

Администрация США готовит для Украины новую стратегию, которая основана на построении защиты от российских атак. От Украины не ждут нового контрнаступления после прошлогоднего провала.