24 августа 2023, 02:25
Немецкий генерал раскрыл ошибку ВСУ
Генерал бундесвера Катер: ошибка ВСУ — пытаться прорвать оборону в лоб
Украинские войска пытаются прорвать российскую оборону в лоб, но у них ничего не получается. О такой ошибке ВСУ заявил генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в разговоре с изданием Die Welt.
По словам Катера, российские военнослужащие выстроили блестящую линию обороны. Бойцы ВСУ же совершают ошибку, пытаясь прорваться с помощью лобовых атак.
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«В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе», — заявил отставной генерал-лейтенант.
Он добавил, что украинской стороне, скорее всего, придется сменить тактику. Для этого, как пояснил Катер, сейчас власти страны активно просят у Запада оружие дальнего действия.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ придется отступить за Днепр для сохранения оставшихся частей.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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