Бригадный генерал армии Германии в отставке и советник бывшей главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Украина не должна недооценивать мощь вооруженных сил России. Его слова привело издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — сказал Вада, комментируя спецоперацию РФ на Украине.

Он высказал мнение, что украинские власти не смогут вернуть Донбасс военным путем. По его словам, именно Россия определяет развитие событий на востоке Украины.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что к нему обратились с просьбой о помощи главы ЛНР и ДНР. По его словам, нужно положить конец геноциду и издевательствам над населением Донбасса. Лидер государства назвал главными целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.