Мир 30 марта 2024, 20:34 Немецкий генерал предупредил об усилении конфликта на Украине из-за ввода войск НАТО Генерал Бюлер: ввод западных войск на Украину не улучшит ситуацию Unsplash

Читать 360tv в

Отправив войска на Украину, коллективный Запад лишь усугубит конфликт и утратит контроль над ситуацией. Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер заявил об этом в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

«Развертывание на Украине сухопутных войск отдельных стран, с какой бы целью это ни было сделано, не улучшит ситуацию. Наоборот, она станет более сложной и неуправляемой», — сказал он.

Реклама

По мнению Эрхарда Бюлера, ввод войск полезен лишь на словах — для сдерживания. Он посоветовал западным политикам «держаться подальше» от воплощения этих планов в жизнь.

Генерал напомнил, что НАТО уже имел негативный опыт при отправке войск в зону вооруженного конфликта. Разные контингенты служили под управлением нескольких командных структур. Эрхард Бюлер заявил, что это мешало координации войск и усугубляло проблему.

Франция планировала отправить на Украину группировку из двух тысяч военных, заявлял ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос предупредил, что Россия воспримет это как объявление войны.