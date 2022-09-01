Немецкий генерал Эберхард Цорн назвал ВВС России угрозой для НАТО | 360°

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Немецкий генерал Эберхард Цорн назвал ВВС России угрозой для НАТО

Мир

01 сентября 2022, 07:22

Немецкий генерал Эберхард Цорн назвал ВВС России угрозой для НАТО

Генеральный инспектор Германии Эберхард Цорн оценил военную мощь России

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Не стоит недооценивать военную мощь российской армии. Военно-воздушные силы России обладают большим потенциалом и представляют угрозу для НАТО, заявил в интервью агентству ReutersГенеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.

«Мы не должны недооценивать потенциал сухопутных войск России для открытия второго театра военных действий. <…> Российские Военно-воздушные силы все еще обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для НАТО», — сказал он.

Основные силы сухопутных войск и боевой авиации России задействованы в спецоперации на Украине. Однако наибольшая часть флота в ней не участвует. К тому же российские военные имеют большой запас боеприпасов, который в ближайшее время не закончится.

Учитывая это, бундесвер поддерживает миссии НАТО по воздушной охране стран Балтии с помощью истребителей и, имея один из самых сильных флотов в регионе, следит за обстановкой в Балтийском море.

Немецкий генерал заявил, что в случае, если Россия решит открыть второй фронт, одной из возможных горячих точек станет Калининградская область. Этот регион зажат между членами НАТО Польшей и Литвой, в его распоряжении Балтийский флот и ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки.

Германия

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Специальная военная операция РФ на Украине

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