Мир 28 февраля 2024, 21:31 Немецкий фрегат по ошибке атаковал БПЛА союзников в Красном море Welt: фрегат ВМС ФРГ «Гессен» по ошибке атаковал дрон союзников в Красном море РИА «Новости»

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Фрегат Военно-морских сил Германии «Гессен» по ошибке обстрелял беспилотник страны-союзника в Красном море. Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой представителя немецкого Минобороны Михаэля Штемпфле.

Немецкий военный корабль находился здесь в рамках ближневосточной миссии «Аспидес», в его задачи входило противостояние йеменским хуситам.

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«Немецкий военный корабль еще в понедельник заметил в зоне операции дрон, который сначала не мог быть соотнесен ни с одной страной-союзницей. На этом основании „Гессен“ попытался сбить этот дрон, однако этого сделать не удалось», — уточнили в военном ведомстве.

Позднее выяснилось, что БПЛА принадлежал одной из стран-союзников, но в Минобороны ФРГ не стали уточнять, к какой именно. При этом Штемпфель подчеркнул, что о запуске аппарата им также не сообщили.

Известно лишь, что в регионе сейчас находятся военные беспилотники США, но они не имеют никакого отношения к операции.

Ранее старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров допустил причастность США к ударам по интернет-кабелям в Красном море.