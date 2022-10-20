Школы и детсады в немецком городе отказались от мяса и рыбы из-за роста цен | 360°

20 октября 2022, 04:37
Школы и детсады в немецком городе отказались от мяса и рыбы из-за роста цен
Власти немецкого Фрайбурга из-за инфляции вводят в детсадах и школах вегетарианское меню
В немецком городе Фрайбург власти из-за инфляции и роста цен переводят детей в детских садах и школах на вегетарианское меню. Об этом сообщил городской портал, информацию привело РИА «Новости».
Ранее в начальных школах и детских садах было на выбор два варианта питания — мясной или вегетарианский, родители могли принять решение самостоятельно.
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«Вчера муниципальный совет решил предложить только одно вегетарианское меню начиная с учебного года 2023/2024. Предпосылкой для этого решения послужил рост цен на питание в связи с инфляцией», — говорится в сообщении властей.
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Усилия, затраченные на подачу блюд, будут снижены,. Это позволит сократить расходы и предотвратит дальнейший рост стоимости обедов. Детям при этом не запрещено приносить в школу бутерброды с колбасой, вегетарианское меню не связано с запретом мяса в учебных заведениях.
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