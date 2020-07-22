Немецкий экономист объяснил, как бизнес ФРГ ответит на возможные санкции США

По его словам, в последнее время ФРГ избегала жестких мер в отношениях со Штатами, чтобы не попасть в «замкнутый круг ограничений», однако с недавних пор позиция страны изменилась.

«До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе», — процитировало Хармса радио Sputnik.

Он пояснил, что ответ Германии может варьироваться «от ясных политических заявлений, компенсаций местным компаниям, до защитных контрсанкций». Исполнительный директор подчеркнул, что угрозы американских санкций могут вылиться в «опасный прецедент».

Хармс заключил, что Евросоюз должен предпринимать эффективные действия против этого. По его мнению, важно не допустить, чтобы и другие государства пришли к подобным идеям.