Немецкий экономист назвал главного виновника высокой инфляции в Европе

За чрезвычайно высокую инфляцию в Европе отвечает Европейский центральный банк. Ни спецоперация на Украине, ни нефтегазовый конфликт не виноваты в назревающем кризисе. Об этом написало издание Compact со ссылкой на бывшего главу мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна.

Перекладывание вины ха инфляцию на Россию — это сильное упрощенное представление о ситуации, считает экономист. Европейский центральный банк «подготовил фитиль», а пандемия коронавируса стала спичкой, которая его подожгла, передает издание слова профессора.

Зинн указал на происходящую в Европе стагфляцию, и ситуация только ухудшается. Цены растут более чем на 30%.

«Текущая инфляция более восьми процентов отличается от обычных волн инфляции тем, что дефицит происходит не со стороны спроса, а со стороны предложения», — пишет издание.

Профессор отметил влияние пандемии коронавируса на дефицит сырья, что привело к росту цен у производителя. Нынешний энергетический кризис оказывает влияние на инфляцию, но не является единственной причиной.

«В августе следует ожидать двузначной инфляции, а именно 12%. Однако многие СМИ вряд ли обратят внимание на признаки грядущей гиперинфляции — и если и будут, то только с односторонним взглядом на украинскую спецоперацию и цены на нефть. <...> Никаких радужных перспектив на будущее», — подчеркнул экономист.