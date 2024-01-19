Мир 19 января 2024, 07:49 Немецкий дипломат усомнился в будущем вступлении Украины в НАТО Бывший посол ФРГ Ишингер усомнился, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО РИА «Новости»

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В ближайшее время Украине не светит членство в НАТО, потому что в альянсе найдутся недовольные вступлением этой страны в военный блок. Об этом на форуме Deciding Your Tomorrow заявил бывший посол Германии в Великобритании и США Вольфганг Ишингер.

В мероприятии также принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Даже если большинство из нас на этом форуме посчитает вступление Украины хорошей идее, то из 30 членов НАТО все равно две или три страны скажут, что это невозможно», — сказал бывший дипломат.

Ишингер отметил, что у него нет оптимистичного сценария для Украины по вступлению в НАТО.

«Посмотрите сами, Швеция ни с кем не конфликтует, но уже давно ждет членства в альянсе. Поэтому на месте Украины я бы не стал рассчитывать на это», — добавил он.

В конце 2023 года представитель НАТО Джессика Кокс отмечала, что на данный момент Украина не может вступить в военный блок. При этом она заявила, что многие члены альянса не перестают надеяться на такой исход событий.