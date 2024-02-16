Мир 16 февраля 2024, 16:45 Немецкий дипломат признал переход Западом красной линии на Украине Экс-дипломат ФРГ Хоффман: Запад проигнорировал красные линии России по Украине РИА «Новости»

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Западные страны сознательно проигнорировали установленные Россией красные линии на Украине в 2021 году. Об этом изданию Berliner Zeitung заявил бывший немецкий дипломат Хельмут Хоффман.

По его мнению, российская сторона была готова смириться с расширением НАТО на восток, однако ясно давала понять альянсу, что вступление в него Украины станет красной линией.

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«Когда Путин в 2021 году заявил, что он предотвратит появление „антиРоссии“ на пороге страны, его слова специально, сознательно проигнорировали», — сказал Хоффман.

Бывший дипломат напомнил, что бывший посол США в СССР Джордж Кеннан еще в 1997 году предупреждал о последствиях попытки игнорирования интересов России в архитектуры безопасности в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в альянс в случае согласия всех союзников.