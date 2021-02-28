Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Иншингер назвал три условия для завершения строительства «Северного потока — 2». Своими соображениями немецкий дипломат поделился в статье для Spiegel.

Иншингер указал, что реализации проекта препятствует давление США и некоторых стран Евросоюза. Дипломат отметил, что остановка строительства газопровода чревата болезненными последствиями. Это плохая идея, по его словам. Он указал на тот факт, что страны Европы и Германия в частности еще долго будут испытывать потребность в российском газе. Иншингер подчеркнул, что Россия доказала, что является надежным поставщиком, поскольку никогда не использовала поставки топлива как инструмент политического давления на ФРГ и ее североатлантических союзников.

Дипломат считает, что добиться завершения проекта можно при помощи трех шагов. Первый — это предоставить ЕС доступ к механизму для экстренной остановки подачи газа. Второй шаг — Германия должна заключить с США Евроатлантический энергетический договор, по которому должна будет перейти к возобновляемым источникам энергии и заняться укреплением газового рынка Европы, гарантировав также поддержку Украине. Третий шаг — поставить Москве условие для запуска трубопровода. Подразумевается, что Россия должна будет выполнить некие политические шаги.

Немецкий политолог Александр Рар ранее назвал ошибкой попытки Киева помешать «Северному потоку — 2». Рар выразил уверенность, что газопровод достроят при любых обстоятельствах.