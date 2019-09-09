Немецкий детектив готов раскрыть новые данные по крушению МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш готов передать материалы по делу о крушении самолета МН17 на юго-востоке Украины в Куала-Лумпур, если Малайзия направит запрос. Ранее премьер Махатхир Мохаммад заявил о необходимости непредвзятого расследования.

«Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката. Чтобы [эти представители смогли] проинформировать затем малайзийское правительство о том, как все запланировано, если условия будут выполнены», — сказал Реш РИА «Новости» в ответ на вопрос о готовности передать материалы дела Малайзии.

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Ранее детектив заявлял, что у него есть имена причастных к трагедии и другие данные, которые игнорируются следственной группой. Он выразил готовность публично передать имеющиеся у него сведения.

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В сентябре премьер Малайзии Махатхир Мохаммад объявил, что страна готова выслушать доказательства Реша по делу о крушении самолета, которые не были учтены следственной группой. Глава правительства предложил создать новый непредвзятый орган с участием экспертов из разных стран, которые имеют опыт в подобных делах об авиакатастрофах.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. На борту находились 298 человек, все они погибли. В основном это были граждане Нидерландов.

Расследование ведет совместная следственная группа, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне они объявили имена четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По мнению следствия, они причастны к доставке ЗРК «Бук» на позицию в Донбассе.