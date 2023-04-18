18 апреля 2023, 09:29
Немецкий депутат заявила об окончании гегемонии Запада
Депутат бундестага Дагделен: Запад изолирует себя от мира, боясь утратить статус гегемона
Западные страны начали изолировать себя от внешнего мира, боясь утратить статус гегемона. Такое заявление сделала депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в статье для издания Jungle Welt.
Депутат отметила, что Запад пытается выстроить «квазиколониальную систему подчинения», чтобы не допустить потери влияния США и ЕС в мире. Однако их ждет провал, ведь большинство стран не хотят придерживаться курса США и НАТО.
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«В противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты гегемонистского статуса», — писала Дагделен.
Поэтому США и их союзники выставляют жесткие требования другим странам, принуждая участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие на Украину, пояснила она.
По мнению члена комитета бундестага, односторонние санкции, введенные США и ЕС, рассматриваются как посягательство на принципы «суверенного равенства государств» и невмешательства во внутренние дела. Она напомнила, что в принятой 3 апреля резолюции осуждается использование санкций как «средства воздействия».
«В дополнение к сопротивлению экономической войне США имеет место и бегство от доллара США как мировой торговой валюты. В условиях быстрого развития все больше и больше стран мира принимают решение о дедолларизации торговых отношений», — указала Дагделен.
Таким образом, подчеркнула дипломат, страны снижают возможности США продолжать финансировать свои и опосредованные войны. Дагделен заключила, что подъем Китая, расширение сотрудничества и интеграции в странах Юга показывают, что путь к многополярному миру необратим, несмотря на попытки стран НАТО избежать этого.
Европа
Россия
Запад
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