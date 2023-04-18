Мир 18 апреля 2023, 09:29 Немецкий депутат заявила об окончании гегемонии Запада Депутат бундестага Дагделен: Запад изолирует себя от мира, боясь утратить статус гегемона Unsplash

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Западные страны начали изолировать себя от внешнего мира, боясь утратить статус гегемона. Такое заявление сделала депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в статье для издания Jungle Welt.

Депутат отметила, что Запад пытается выстроить «квазиколониальную систему подчинения», чтобы не допустить потери влияния США и ЕС в мире. Однако их ждет провал, ведь большинство стран не хотят придерживаться курса США и НАТО.

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«В противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты гегемонистского статуса», — писала Дагделен.

Поэтому США и их союзники выставляют жесткие требования другим странам, принуждая участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие на Украину, пояснила она.

По мнению члена комитета бундестага, односторонние санкции, введенные США и ЕС, рассматриваются как посягательство на принципы «суверенного равенства государств» и невмешательства во внутренние дела. Она напомнила, что в принятой 3 апреля резолюции осуждается использование санкций как «средства воздействия».

«В дополнение к сопротивлению экономической войне США имеет место и бегство от доллара США как мировой торговой валюты. В условиях быстрого развития все больше и больше стран мира принимают решение о дедолларизации торговых отношений», — указала Дагделен.

Таким образом, подчеркнула дипломат, страны снижают возможности США продолжать финансировать свои и опосредованные войны. Дагделен заключила, что подъем Китая, расширение сотрудничества и интеграции в странах Юга показывают, что путь к многополярному миру необратим, несмотря на попытки стран НАТО избежать этого.