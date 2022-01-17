Немецкий депутат заявил о желании вернуть Россию в G7

Возвращение России в неформальный международный клуб G7 является желательным. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил немецкий депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер.

Он уточнил, что это желание является его личной оценкой. Штегнер заявил, что в реальности возвращение России в «Большую семерку» может произойти, когда будет достигнут прогресс по «вопросам, которые обсуждаются сегодня».

В «Большую семерку» входят такие страны, как США, Германия, Италия, Великобритания, Канада, Франция и Япония.

Политик заявил, что также стоит учесть смену правительства в США, несмотря на противоречия между немецкой и американской стороной, которые были накоплены в период Дональда Трампа.

Россия входила в G7 с 1997 по 2014 год, образовав «Большую восьмерку». Страна была исключена из клуба в марте 2014 года после событий на Украине и присоединения полуострова Крым путем референдума.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила ТАСС, что возвращение России в формат G7 не является возможным в ближайшее время.