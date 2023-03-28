Важное 28 марта 2023, 13:48 Немецкий депутат заявил о причастности США к подрывам «Северных потоков» Депутат Котре: позиция Запада в СБ ООН указала на вину США в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Отказ западных государств поддержать резолюцию о необходимости международного расследования диверсий на «Северных потоках» прямо говорит о желании скрыть причастность США к взрывам. Об этом сообщил немецкий депутат Штеффен Котре, его слова привел ТАСС.

«Воздержание от голосования демонстрирует, что западные страны исходят из того, что в диверсиях виноваты США. Если бы они считали, что виновата Россия, то резолюцию бы одобрили. Причастность Штатов к диверсиям уже установили в ходе расследования», — заявил он.

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Ранее Совет безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании взрывов на «Северных потоках». За нее выступили три государства, еще 12 воздержались. Против не проголосовал никто.

Согласно проекту документа, генсек ООН Антониу Гутерриш должен быть поручить создать независимую комиссию для расследования всех обстоятельств диверсий, а также для поиска спонсоров, организаторов, исполнителей и сообщников преступления.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона сожалеет из-за отклонения резолюции, и отметил, что в беспристрастном расследовании ЧП должны быть заинтересованы все страны.