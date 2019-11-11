Страны Евросоюза и США неоднократно вводили санкции против России из-за воссоединения с Крымом. Несмотря на все принятые ограничительные меры, статус полуострова уже не изменится и территория «останется российской». Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен.

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«Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей. Говорить о том, что эти санкции предотвратили „аннексию Донбасса“, несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — сказал Фризер РИА «Новости».

Он отметил, что бенефициаром антироссийских санкций можно назвать Вашингтон, так как об этом говорят экономические показатели. Что касается ЕС, то страны придерживались «участия без признания» по вопросу Крыма. Такая же стратегия сотрудничества экономического и гуманитарного сотрудничества применялась в отношении Абхазии и Южной Осетии.

«Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена», — подчеркнул немецкий депутат.

Санкции против России начали вводить после проведения референдума в Крыму в 2014 году. Ограничительные меры Евросоюза действуют до 23 июня 2020 года, а санкции США — до 31 января 2020-го.