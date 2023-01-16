Мир 16 января 2023, 08:42 Немецкий депутат заявил, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Украине Депутат ФРГ Кизеветтер: надо отдать проданные Катару СЗУ Gepard Украине Pxhere

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Депутат из Германии Родерих Кизеветтер считает, что надо «выкупить обратно» зенитные установки (СЗУ) Gepard у Катара и поставить их Украине. Такое мнение он высказал в комментарии газете Süddeutsche Zeitung.

«Находящиеся в Катаре танки Gepard сейчас там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо выкупить их обратно», — сказал Кизеветтер, который находится в оппозиции партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

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Депутат считает, что надо предпринять такие действия, поскольку это может помочь Украине победить. Германия за все время российской спецоперации на Украине передала киевскому режиму 30 СЗУ Gepard.

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Ранее российские власти направили странам НАТО ноту из-за поставок вооружений на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что направляемые на Украину грузы с вооружением станут законной целью для России.