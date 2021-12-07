Немецкий депутат выступил за диалог для разрешения конфликта на Украине

Переговоры в дипломатическом формате являются оптимальным вариантом для разрешения конфликта на Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя немецкой парламентской фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф.

«Сейчас важнее не допустить дальнейшего усиления Россией давления на своих соседей. Дипломатические переговоры — лучший способ предотвратить это», — сказал Ламбсдорф в интервью медиагруппе Funke.

Он также высказался о газопроводе «Северный поток — 2». По его мнению, не надо угрожать России остановкой запуска трубопровода в случае вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

Ранее глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер предложил свернуть проект «Северный поток — 2», если случится вооруженный российско-украинский конфликт. По его словам, угроза для Украины реальна, учитывая недавнее развертывание российских войск на границе.

Вебер добавил, что такая обстановка стала испытанием для всего западного сообщества и НАТО. Евродепутат отметил, что Североатлантический альянс дал понять, что российская акция против Украины будет иметь высокую цену. Политик подчеркнул, что в случае, если Россия применит оружие в регионе, газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию.