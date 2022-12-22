Мир 22 декабря 2022, 23:55 Немецкий депутат выступил против размещения беженцев с Украины и нарвался на скандал Немецкий депутат Витчас выступил против размещения беженцев в спортзалах Германии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат от Христианско-демократического союза Удо Витчас выступил против размещения украинских беженцев в спортзалах, оборудованных под пункты временного проживания. Его высказывания привели к крупному скандалу, сообщил портал MDR.

Немецкий политик заговорил о беженцах с Украины в своем рождественском обращении.

Реклама

«Мы не намерены жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики. Я также не хочу, чтобы размещали людей, которые к нам приезжают и не знают нашей культуры, которые не знают наших правил», — заявил он.

Реклама

Слова Витчаса вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи обвинили депутата в бесчеловечном отношении к беженцам. Его обращение сочли расистским и нехристианским.

Не понравилась речь Витчаса и руководству ХДС. Как отметил генеральный секретарь Марио Чая, партия не поддерживает точку зрения депутата.

В начале декабря лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что немецкое общество оказалось у «критической точки» из-за наплыва беженцев с Украины. Иностранцы стал причиной больших проблем, с которыми столкнулись муниципалитеты страны.