Депутат бундестага Вальдемар Гердт от партии «Альтернатива для Германии» был удивлен высказыванием посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Накануне дипломат возложил на Берлин ответственность за возвращение Крыма Киеву.

Мельник написал в своей колонке для журнала Berliner Zeitung, что Германия должна помочь Украине вернуть Крым, чтобы погасить свой моральный долг за преступления нацистских войск во время Второй мировой войны.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — прокомментировал РИА «Новости» высказывание посла Гердт.

Он подчеркнул, что оценка крымского вопроса в подобном контексте вызывает недоумение.

Сенатор Алексей Пушков на колонку Мельника заявил, что Германия должна ввести санкции против Украины и прекратить ее финансирование, пока в стране не уберут памятники Бандере и Шухевичу.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Киев не в первый раз обращается за помощью по решению вопроса о возвращении Крыма к другим странам. Однако в этот раз, по мнению парламентария, украинский дипломат действует напористо.