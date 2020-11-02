По данным издания, ФРГ предложило американским партнерам миллиардную сделку в обмен на отказ Штатов от рестрикций против газопровода. Немецкое правительство выказало готовность оплатить строительство двух терминалов по приему американского СПГ.

«Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: «Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги», — обратил внимание парламентарий.