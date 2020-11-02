Немецкий депутат сравнил с мафиозными методами подход США к «Северному потоку — 2»
Глава комитета по экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст заметил, что подход Соединенных Штатов к газопроводу «Северный поток — 2» напоминает методы мафии. Об этом сообщило «Утро.ру».
По данным издания, ФРГ предложило американским партнерам миллиардную сделку в обмен на отказ Штатов от рестрикций против газопровода. Немецкое правительство выказало готовность оплатить строительство двух терминалов по приему американского СПГ.
«Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: «Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги», — обратил внимание парламентарий.