Мир 18 августа 2023, 17:59 Немецкий депутат Шмидт выразил недоумение из-за блокировки банковских счетов россиян в Германии

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Депутат бундестага Евгений Шмидт выразил недоумение по поводу блокировки немецкими банками счетов русскоязычного населения в Германии. Своим мнением он поделился со «Звездой».

По словам депутата, такие действия становятся продолжением политики немецкого руководства, поскольку антироссийские санкции не дали должных результатов. Банки не могут отказать в предоставлении своих услуг, это является своего рода дискриминацией.

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Шмидт отметил, что после блокировок счетов финансовые организации не возвращают деньги россиянам наличными.